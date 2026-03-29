Пять объектов спортивной инфраструктуры капитально отремонтируют в Пермском крае

В 2026 году субсидии на капитальный ремонт спортивной инфраструктуры получат четыре муниципалитета Пермского края. Всего в программу вошли пять объектов, сообщил properm.ru .

Планируемых работ — модернизация стадиона в поселке Куеда и Куединской спортивной школы имени В. М. Коновалова. В селе Юрла пройдет ремонт межшкольного стадиона на улице 70 лет Октября.

В Красновишерске отремонтируют крытую площадку с искусственным льдом на улице Куйбышева. Второй этап капитального ремонта административно-спортивного комплекса стадиона «Центральный» пройдет в Чайковском.

Из регионального бюджета на реализацию программы выделено порядка 100 миллионов рублей. Еще почти 30 миллионов добавят муниципалитеты.

В рамках госпрограммы «Спорт России» Пермский край получил 35,3 миллиона рублей на модернизацию СШОР «Темп» в Березниках. Краевой бюджет добавит почти 12 миллионов, а муниципальный — 6,4 миллиона.

Работы начнутся после проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков и должны быть завершены до конца 2026 года.