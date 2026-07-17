Пивовар Бриман рассказал, что спрос на пиво в России снизился из-за роста цен и других факторов

Производство пива в России превысило спрос, что привело к стагнации в отрасли. О причинах такого положения дел рассказал URA.RU председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

По словам эксперта, одна из причин — это погодные условия. В центральном регионе, на северо-западе страны и в Краснодаре были периоды с серьезными климатическими катаклизмами, а здесь сосредоточена основная масса потребителей пива. Погода не оправдала ожидания ни розничных продавцов, ни производителей.

Еще одна причина — рост ставки акциза на пиво и пивные напитки. Это спровоцировало развитие теневого рынка, где продукция продается вне системы учета. Пиво в кегах позволяет недобросовестным производителям и продавцам скрывать часть объемов и осуществлять продажи вне официальной статистики.

Несмотря на то что предложение по напитку превышает спрос, предпосылок для снижения цен нет. Инфляция, связанная с формированием цены пива (сырье, материалы, энергозатраты, логистика), отставала от той инфляции, которую производители перекладывали на потребителя в своих отпускных ценах.

Даниил Бриман прогнозирует, что сегменты эконом будут расти, масс-маркет «сжиматься», премиум так и останется неизменным. Произойдет смещение потребления на продукты с меньшей ценой.

При падении доходов потребитель начинает экономить, и этот фактор на пивоваренном рынке отражается. Еще несколько лет назад большая часть пива продавалась по регулярной цене. Последние два года три четверти всех продаж пива и пивных напитков проходит по специальной цене — в рамках промо, акционных программ. Для покупателей ключевым фактором выбора становится скидка.