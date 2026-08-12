Piter.TV: руководитель не имеет права препятствовать увольнению сотрудника
Руководитель не имеет права препятствовать увольнению сотрудника. Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, для расторжения трудового договора достаточно заявления работника, пишет Piter.TV.
Сотрудник должен уведомить компанию о своем решении за две недели. Этот срок может быть сокращен по взаимному согласию с руководством. Правовые нормы основаны на принципе свободы труда, поэтому процедура носит уведомительный характер. Подпись руководителя на заявлении — это формальность, которая нужна для внутреннего информирования бухгалтерии и отдела персонала.
Если руководитель не принимает заявление, необходимо обеспечить себе доказательство уведомления. Можно зарегистрировать заявление как входящую корреспонденцию у секретаря или в кадровой службе, оставив себе копию с отметкой о получении и датой. Если это невозможно, следует отправить заявление заказным отправлением с описью вложения на официальный юридический адрес компании. Срок отработки начнет отсчитываться со следующего дня после даты вручения конверта представителю организации.
По прошествии четырнадцати дней правовые обязательства перед работодателем аннулируются автоматически, и сотрудник может уйти, даже если приказ об увольнении не был подписан. Если бухгалтерия уклоняется от выдачи расчета, а отдел кадров не возвращает трудовую книжку или справку СТД-Р, компания переходит в статус нарушителя закона. В этом случае сотрудник может направить жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ), прокуратуру или составить исковое заявление в суд.