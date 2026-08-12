Piter.TV: руководитель не имеет права препятствовать увольнению сотрудника

Сотрудник должен уведомить компанию о своем решении за две недели. Этот срок может быть сокращен по взаимному согласию с руководством. Правовые нормы основаны на принципе свободы труда, поэтому процедура носит уведомительный характер. Подпись руководителя на заявлении — это формальность, которая нужна для внутреннего информирования бухгалтерии и отдела персонала.

Если руководитель не принимает заявление, необходимо обеспечить себе доказательство уведомления. Можно зарегистрировать заявление как входящую корреспонденцию у секретаря или в кадровой службе, оставив себе копию с отметкой о получении и датой. Если это невозможно, следует отправить заявление заказным отправлением с описью вложения на официальный юридический адрес компании. Срок отработки начнет отсчитываться со следующего дня после даты вручения конверта представителю организации.

По прошествии четырнадцати дней правовые обязательства перед работодателем аннулируются автоматически, и сотрудник может уйти, даже если приказ об увольнении не был подписан. Если бухгалтерия уклоняется от выдачи расчета, а отдел кадров не возвращает трудовую книжку или справку СТД-Р, компания переходит в статус нарушителя закона. В этом случае сотрудник может направить жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ), прокуратуру или составить исковое заявление в суд.