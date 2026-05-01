Piter.TV рассказал, как изменилась роль рабочих пространств в 2026 году

После эксперимента с удаленной работой, связанного с пандемией COVID-19, предполагалось, что офисы уйдут в прошлое. Однако к 2026 году стало очевидно: офисы не исчезли, а трансформировались. Подробнее об этом рассказал Piter.TV .

Сегодня офис перестал быть центром деловой активности и стал площадкой для командной работы: стратегических сессий, креативной деятельности и укрепления корпоративной культуры. Индивидуальные задачи сотрудники все чаще выполняют удаленно.

Управляющий проектами по ОАЭ в компании «ТрендАгент» Александр Галахов подчеркивает, что за последние годы удаленный формат прошел путь от вынужденной меры до полноценного рабочего инструмента. Он отмечает: «Основное преимущество офлайн-формата — это живой контакт. Он дает более прозрачное общение с коллегами и клиентами».

К 2026 году гибридный формат стал стандартом для многих компаний. Однако бизнес все чаще отказывается от фиксированных моделей в пользу гибкости. Ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами в ООО «ТД Черкизово» Анна Антоненкова отмечает, что гибрид позволяет эффективно сочетать оба формата. Она говорит: «Многие вопросы решить лицом к лицу гораздо быстрее, а на удаленке — не тратить время на дорогу».

Эксперты считают, что ни полностью удаленный, ни полностью офисный формат не являются универсальным решением. Секрет — в балансе. Компании предоставляют сотрудникам выбор, а офис превращается из обязательства в сервис.