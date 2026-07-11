Piter TV: при пробежке не стоит заглушать звуки окружающего мира музыкой

Бег — это не только способ улучшить физическую форму, но и возможность насладиться природой и свежим воздухом. Однако, чтобы избежать травм и несчастных случаев, важно соблюдать правила безопасности и прислушиваться к своему организму, сообщил Piter TV .

Так, маршрут для пробежки должен быть знакомым и безопасным. Стадион, размеченная дорожка или парк — лучшие варианты для бега.

Музыка во время пробежки может мотивировать, но важно не заглушить звуки окружающего мира. При таких обстоятельствах есть риск не услышать приближение автомобиля, велосипедный звонок или собачий лай.

Кроме того, в темное время суток и плохую погоду необходимо надевать яркую одежду и светоотражающие элементы.