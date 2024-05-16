Пищевой технолог Морозова: зерна творога не должны быть идеальными и красивыми | 360°

Общество 16 мая 2024, 11:55 Пищевой технолог Морозова: зерна творога не должны быть идеальными и красивыми

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Выбрать качественный творог можно, посмотрев на молочные зерна. Они не должны быть идеальными и красивыми, сообщила пищевой технолог Эльвира Морозова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, для того, чтобы творог был рассыпчатым, производители используют трансглютаминазу. Она придает небольшой сладковатый вкус творогу, повышая аппетит. Вещество не входит в список запрещенных и благополучно применяется в пищевой промышленности.

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Морозова отметила, что при выборе натурального творога важно знать хороших продавцов и честных производителей, сообщил RT.