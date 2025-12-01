Пищевой технолог Быстров пояснил, что настоящая красная икра отличается однородной структурой
Чтобы отличить качественную красную икру от подделки, необходимо провести органолептическую оценку. Такую рекомендацию дал пищевой технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров в беседе с «Москвой 24».
По его словам, в первую очередь оценивается консистенция продукта: икринки должны быть однородными, целыми и не плавать в избыточной жидкости.
«Обычно для сохранения продукта и придания блеска используется растительное масло, но не вода — ее добавление приводит к помутнению икринок и образованию жировых пятен на поверхности», — отметил эксперт.
Он также рекомендовал обращать внимание на запах качественного продукта: характерный и приятный, без посторонних оттенков. Кроме того, икра не должна быть заветренной.