Пищевой эксперт Горлова посоветовала покупать развесную икру, чтобы оценить ее внешний вид и вкус

В преддверии празднования Нового года красная икра становится одним из самых популярных продуктов. На что стоит обратить внимание при выборе деликатеса, «Мир 24» рассказала исследователь органа инспекции Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Горлова.

Она посоветовала покупать икру на вес. Потому что это позволит сразу оценить размер икринок, консистенцию продукта, ее вкус и запах.

Если же такой возможности нет, стоит внимательнее вчитываться в этикетку на банке. В частности, там должен быть указан ГОСТ, а также сорта рыб, из которых произведена икра. Кроме того, нужно обратить внимание, что в хорошем продукте жиров будет не менее 8%, бела — не менее 6%, соли — не менее 12%.