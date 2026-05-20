Писатель Варламов заявил, что задача научной фантастики — опережать время и предугадывать реальные события

Писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов в разговоре с ИА НСН отметил, что современные авторы редко обращаются к научной фантастике, хотя у читателей сохраняется интерес к произведениям, предугадывающим будущее.

Специалист подчеркнул, что такие премии, как «История Будущего», способствуют развитию жанра.

«Фантастика — классный, интересный, нужный жанр. Любая премия поддерживает его развитие. Научная фантастика находится на стыке литературы и науки, поэтому правильно, что к проекту подключилась корпорация "Росатом". Доля фантастики сегодня не велика. Раньше было больше антиутопий, футурологии. Надо популяризировать это направление», — сказал Варламов.

Он также отметил, что в первом сезоне премии не было прорывов, однако появились интересные тексты, в основном об искусственном интеллекте. Варламов считает, что задача фантастики — не отражать реальность, а опережать ее, угадывая то, что пока скрыто от большинства.