Писатель Цыпкин отметил, что произведения братьев Стругацких требуют актуализации для молодежи

Писатель Александр Цыпкин считает, что произведения братьев Стругацких требуют актуализации для молодежи. Об этом пишет ИА НСН .

По его словам, после экранизации всего творчества Стругацких тренд на фантастику может пройти. Чтобы донести смыслы до молодежи, нужны современный видеоряд и быстрый монтаж. Цыпкин отметил, что хорошие фильмы нужно переснимать раз в 10–20 лет, а книги — переэкранизировать.

Актуальность Стругацких объясняется тем, что их идеи требуют новой формы подачи. Ранее Сергей Безруков также объяснял свою любовь к творчеству братьев.