Писатель Цыпкин отметил, что произведения братьев Стругацких требуют актуализации для молодежи
Писатель Александр Цыпкин считает, что произведения братьев Стругацких требуют актуализации для молодежи. Об этом пишет ИА НСН.
По его словам, после экранизации всего творчества Стругацких тренд на фантастику может пройти. Чтобы донести смыслы до молодежи, нужны современный видеоряд и быстрый монтаж. Цыпкин отметил, что хорошие фильмы нужно переснимать раз в 10–20 лет, а книги — переэкранизировать.
Актуальность Стругацких объясняется тем, что их идеи требуют новой формы подачи. Ранее Сергей Безруков также объяснял свою любовь к творчеству братьев.