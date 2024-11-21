Писатель Сордо: чтение и просмотр ужастиков помогают человеку отпустить стресс

Писатель и составитель сборника «Твои личные страхи» Александр Сордо объяснил интерес людей к ужастикам. Данное увлечение помогает бороться с эмоциональным напряжением, отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru .

Он напомнил, что в повседневной жизни человек зачастую сталкивается с психологическим давлением. Просмотр и чтение страшных историй сопровождаются всплеском кортизола и адреналина. Данная реакция организма помогает прогнать стресс через себя и отпустить его, пояснил специалист

«Для психики полезно испытывать контролируемый стресс. Это как закаливание холодной водой», — отметил Сордо.

Любителям ужасов писатель посоветовал присмотреться к таким авторам, как Александр Матюхин, Олег Кожин, Дмитрий Костюкевич, Владислав Женевский и Дмитрий Тихонов, добавили «Известия».