Писатель Прилепин: по сборнику «Поэзия русской зимы» будут изучать состояние литературы спустя годы
Сборник стихов «Поэзия русской зимы» стал фактом русской литературы как таковой. По нему будут изучать состояние поэзии спустя годы и десятилетия, рассказал писатель Захар Прилепин, сообщил RT.
По словам писателя, некоторых авторов, которые представлены в книге, можно считать современными классиками. Их стихотворения стоит изучать в университетах и школах.
Отмечается, что Прилепин написал к сборнику предисловие. В книгу вошли работы 27 авторов на тему спецоперации на Украине.
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