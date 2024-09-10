Писатель Прилепин: по сборнику «Поэзия русской зимы» будут изучать состояние литературы спустя годы

Сборник стихов «Поэзия русской зимы» стал фактом русской литературы как таковой. По нему будут изучать состояние поэзии спустя годы и десятилетия, рассказал писатель Захар Прилепин, сообщил RT.

По словам писателя, некоторых авторов, которые представлены в книге, можно считать современными классиками. Их стихотворения стоит изучать в университетах и школах.

Отмечается, что Прилепин написал к сборнику предисловие. В книгу вошли работы 27 авторов на тему спецоперации на Украине.