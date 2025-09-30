В истории современной России 30 сентября называют новым Днем народного единства. Это дата воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками, а также с Херсонской и Запорожской областями. Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в интервью сайту pravda-nn.ru заявил, что мы живем в великое время.

Собеседник отметил, что сейчас на новых территориях идет активное строительство, приводятся в порядок образовательные программы школ и университетов. После присоединения четырех регионов страна получила порядка восьми миллионов работоспособного и предельно комплементарного населения, с беженцами с Украины этот показатель достигает и 12 миллионов, добавил Прилепин.

«Целое поколение людей в Донбассе ничего кроме войны не помнит. Ребенок, допустим, в 2014 году пошел в школу, а сейчас он пошел в институт. Он помнит первые детские впечатления, а потом началась война, и он на ней жил и вырос», — напомнил общественник.

Прилепин призвал всех жителей России объединиться и позаботиться о людях, которые воюют или живут в эпицентре боевых действий.