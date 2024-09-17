Писатель Образцов сообщил, что для умения дискутировать необходимо много читать

Писатель и литературный блогер Константин Образцов в беседе с «Газетой.Ru» перечислил основные плюсы чтения. По его словам, читать необходимо для того, чтобы знать историю и чтобы уметь дискутировать.

Собеседник издания назвал литературу единственным предметом, который учит вести дискуссии на неоднозначные темы.

«Писатель общается с читателем на языке личного опыта, у него нет заготовленных формул и теорем, поэтому нет и единственно правильного ответа», — сказал Образцов.

Он также добавил, что чтение хорошо развивает речь и мышление.