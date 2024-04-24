Писатель Ободников связал популярность хорроров в России с желанием людей отвлечься от страшной реальности | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:45 Писатель Ободников связал популярность хорроров в России с желанием людей отвлечься от страшной реальности

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Писатель Николай Ободников в беседе с ИА НСН прокомментировал популярность в России книг в жанрах фэнтези и хоррор. На его взгляд, это связано с желанием людей отвлечься от страшной реальности.

«Если же говорить о возросшей популярности хорроров и триллеров, то это, как мне кажется, связано с общим градусом напряженности в мире. Иными словами, отвлекаясь на вымышленные ужасы, читатель забывает о настоящих», — сказал Ободников.

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Сам писатель выделил творчество Виктора Пелевина, Евгения Водолазкина и Александра Цыпкина.

Напомним, в 2023 году Николай Ободников получил литературную премию «Электронная буква» за роман «Сирены Амая».