Писатель Ободников связал популярность хорроров в России с желанием людей отвлечься от страшной реальности | 360°

24 апреля 2024, 12:45
Писатель Ободников связал популярность хорроров в России с желанием людей отвлечься от страшной реальности
Писатель Николай Ободников в беседе с ИА НСН прокомментировал популярность в России книг в жанрах фэнтези и хоррор. На его взгляд, это связано с желанием людей отвлечься от страшной реальности.
«Если же говорить о возросшей популярности хорроров и триллеров, то это, как мне кажется, связано с общим градусом напряженности в мире. Иными словами, отвлекаясь на вымышленные ужасы, читатель забывает о настоящих», — сказал Ободников.
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Сам писатель выделил творчество Виктора Пелевина, Евгения Водолазкина и Александра Цыпкина.
Напомним, в 2023 году Николай Ободников получил литературную премию «Электронная буква» за роман «Сирены Амая».
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