Писатель объяснил любовь людей к ужастикам

Писатель Сордо: люди любят ужастики как средство борьбы со стрессом

Люди любят читать страшные истории, потому что воспринимают их как контролируемый стресс. Писатель Александр Сордо сообщил об этом сайту RuNews24.ru .

«Увязая в рутине бытовухи, мы испытываем постоянное давление, стресс копится и оседает на подкорке. А когда мы смотрим или читаем ужасы — всплеск кортизола и адреналина позволяет нам как бы „прожить“ стресс, прогнать через себя и отпустить», — объяснил он.

По мнению Сордо, контролируемый стресс полезен для психики, как закаливание тела холодной водой. Он заявил, что разрядка в виде чтения ужастиков «прочистит мозги» и вернет любовь к жизни.

Поклонникам хоррора писатель посоветовал прочесть серию «Самая Страшная Книга» и свой сборник «Твои личные страхи». Из экранизаций он отметил «Молчание ягнят» и его продолжение «Ганнибал».

Детям пережить негативные эмоции помогут игрушки в виде монстров, уверена психолог Полина Малахова. Она назвала абсолютно нормальным желание поиграть с драконами, скелетами и привидениями.