Писатель Медведева предложила вовлекать детей в планирование каникул

В преддверии осенних каникул поэт и эксперт по развитию детского интеллекта Светлана Медведева поделилась с « ФедералПресс » рекомендациями для родителей, как сделать этот период продуктивным.

По мнению специалиста, взрослым необходимо заранее продумать организационные моменты, чтобы дети не только отдохнули, но и получили пользу.

«Дети действительно сильно устают, и эта неделя очень им нужна для восстановления сил», — подчеркнула писатель.

Она предложила вовлекать детей в планирование каникул. Отличным вариантом эксперт назвала разнообразные культурные программы, включая интерактивные выставки и детские спектакли. Медведева также рекомендовала устраивать совместные занятия дома, такие как чтение книг и просмотр мультфильмов с последующим обсуждением.