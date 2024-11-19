Писатель Лукьяненко заявил, что большинство сценариев на тему СВО слишком примитивные

Большая часть сценариев, посвященных теме СВО, очень примитивные и плоские, поэтому они не вызывают интереса у режиссеров. Таким мнением поделился в беседе с «Ридусом» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Он отметил, что сейчас много работает над отбором различных сценариев, будучи участником различных групп. Но большинство работ неинтересные и похожи друг на друга.
По мнению Лукьяненко, еще не настало время фильмов про спецоперацию. Людям, в частности, сценаристам, нужно дать время на переосмысление ситуации. Тогда и смогут появится на свет хорошие фильмы, которые отразят происходящее на Украине.
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