Писатель Лукьяненко: в будущем можно сделать людей более выносливыми к космической радиации

Писатель-фантаст, автор культового романа «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко в разговоре с телеканалом «Звезда» поделился мнением, каким он видит человека в недалеком будущем.

По словам собеседника, человек будущего — это тот, кто имеет прекрасное здоровье. Писатель считает, что человечество, благодаря современным технологиям, еще до рождения ребенка сможет исправлять некоторые факторы в его теле.

«Я думаю, что через 50 лет мы сможем заранее, до рождения ребенка, корректировать массу факторов, не просто придать человеку прекрасное здоровье», — сообщил Лукьяненко.

Писатель добавил, что уже через 50 лет люди станут более выносливыми к космической радиации, а также смогут лучше видеть и слышать.