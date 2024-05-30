Писатель Лекух: уход с российского рынка западных трейдеров повлиял на рост экспорта зерна

В последние два года существенно вырос экспорт российского зерна. Это связано с уходом глобальных западных зернотрейдеров с отечественного рынка, сообщил писатель, публицист Дмитрий Лекух в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, благодаря этому открылись новые возможности для российских компаний. Так, страна заново открыла для себя рынки Индонезии, Марокко, Эритреи, и очень серьезно нарастила объемы фуражных поставок в Китай, отметил Лекух.

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что ведомство пока не планирует пересматривать прогноз по урожаю и экспорту зерна.