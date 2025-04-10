Писатель Ланцов: писатели первой тройки рейтинга могут получать миллионы в месяц

В мире литературы произошли значительные изменения. В то время как некоторые по-прежнему предпочитают бумажные книги, большинство читателей уже перешли на электронные форматы. Например, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко недавно признался, что в 2024 году впервые заработал больше всего денег на аудиокнигах. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Он написал в соцсетях: «Вот и настал тот любопытный день, когда буквы уступили звуку».

На весенней Литературной мастерской начинающие авторы получили знания не только о писательстве, но и о тонкостях книжного бизнеса. Хотя многие мечтают о больших гонорарах сразу после публикации первой книги, реальность оказывается не такой радужной.

Михаил Ланцов, один из самых успешных фантастов России, рассказал, что зарабатывать большие деньги в литературе сейчас можно на электронных книгах. При этом около 90% всей фантастики в интернете продается через электронные площадки.

Ланцов поделился, что пишет роман за 1,5 месяца и работает без выходных, чтобы поддерживать высокий уровень доходов. Из-за пиратов продажи бумажных книг стали менее важными, поэтому авторам приходится много работать, иногда жертвуя здоровьем. Люди из первой тройки рейтинга могут получать по несколько миллионов рублей в месяц.