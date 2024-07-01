Писатель Иванов: серия книг «Неаполитанский квартет» — отличный вариант для родителей

Писатель Егор Иванов перечислил литературные произведения, которые подойдут родителям. В данном случае необходимо выбирать легкие книги с правильным посылом, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, отличный вариант — серия романов Элены Ферранте «Неаполитанский квартет».

«Здесь глубоко прописаны взаимоотношения мужчин и женщин, отцов и детей, богатых и бедных, умных и невежд», — пояснил писатель.

Он также рекомендовал обратить внимание на «Колыбельную для брата» Владислава Крапивина и «День между пятницей и воскресеньем» Ирины Лейк.

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