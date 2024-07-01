Писатель Иванов: серия книг «Неаполитанский квартет» — отличный вариант для родителей
Писатель Егор Иванов перечислил литературные произведения, которые подойдут родителям. В данном случае необходимо выбирать легкие книги с правильным посылом, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, отличный вариант — серия романов Элены Ферранте «Неаполитанский квартет».
«Здесь глубоко прописаны взаимоотношения мужчин и женщин, отцов и детей, богатых и бедных, умных и невежд», — пояснил писатель.
Он также рекомендовал обратить внимание на «Колыбельную для брата» Владислава Крапивина и «День между пятницей и воскресеньем» Ирины Лейк.