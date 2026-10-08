Писатель Чэнь Цюфань заявил, что привычка детей искать ответы у ИИ блокирует у них навык понимания собственных мыслей

Привычка детей с ранних лет обращаться к искусственному интеллекту за любыми ответами может помешать им научиться понимать собственные мысли и переживания. Об этом в интервью Life.ru заявил китайский писатель-фантаст и соавтор книги «ИИ-2041» Чэнь Цюфань.

По словам писателя, умение составлять промпты не гарантирует способности разобраться в себе, так как запрос к алгоритмам всегда направлен вовне. Для осознания чувств человеку необходимо уметь оставаться наедине с непонятным ощущением, а не спешить за внешним объяснением, отметил «ФедералПресс».

Главную опасность фантаст видит в том, что мгновенные подсказки нейросетей лишают ребенка важного опыта. Если любую растерянность можно быстро снять запросом к алгоритмам, человек рискует никогда не научиться «терпению незнания» и самостоятельному осмыслению своих эмоций.