Писатель Аствацатуров рассказал, что премия им. Гранина открыл двери многим перспективным авторам

Учреждение Национальной литературной премии имени Даниила Александровича Гранина стало знаковым событием для культурной жизни России. Писатель Андрей Аствацатуров, возглавивший экспертный совет премии, в беседе с «Петербургским дневником» подчеркнул, что конкурс открыл двери многим перспективным авторам, предложившим сильные тексты различных жанров.

Сам дух конкурса отражает наследие самого Гранина, известного своими очерками и рассказами, ставшими неотъемлемой частью русской литературы XX века. Именно поэтому одной из ключевых номинаций премии стала «Малая проза», призванная выявить лучшие образцы коротких художественных форм, которым отдавал предпочтение лауреат. Эта номинация призвана поддержать творчество молодых авторов, работающих в жанре, столь любимом самим Граниным.

Вторая номинация, «Искатели», изначально задумывалась как возможность современным писателям раскрыть жизнь великих ученых и исследователей в увлекательной художественной форме. Однако реализация этой категории вызвала трудности: подавляющее большинство присланных работ не удовлетворяли строгим критериям отбора. Это заставляет задуматься о сложностях передачи научного наследия через художественное слово в эпоху, когда культура ищет новые формы выражения и переосмысления действительности.