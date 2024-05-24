Пилот Сытник: во время турбулентности в самолете лучше не отстегивать ремень безопасности

Во время турбулентности в самолете не стоит покидать свое место, а также отстегивать ремень безопасности. Об этом «ФедералПресс» рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

По его словам, пассажирам стоит выполнять все инструкции бортового экипажа самолета, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.

«Только там можно снизить риски при возникновении турбулентности или другой внештатной ситуации», — процитировало «АБН24» Сытника.

Экипаж заранее знает погодные условия и возможное попадание в зону турбулентности, добавил пилот.