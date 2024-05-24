Пилот Сытник: во время турбулентности в самолете лучше не отстегивать ремень безопасности
Во время турбулентности в самолете не стоит покидать свое место, а также отстегивать ремень безопасности. Об этом «ФедералПресс» рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.
По его словам, пассажирам стоит выполнять все инструкции бортового экипажа самолета, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.
«Только там можно снизить риски при возникновении турбулентности или другой внештатной ситуации», — процитировало «АБН24» Сытника.
Экипаж заранее знает погодные условия и возможное попадание в зону турбулентности, добавил пилот.
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