Пилот Николаев предположил восстановление самолета Ан-2 для местных перевозок

Вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев объявил о прекращении работы над проектом самолета «Байкал» на заседании комитетов в Государственной думе. О будущем российской малой авиации сайту ОСН рассказал Борис Николаев, председатель правления консорциума «АБН Аэро Групп», пилот и инструктор.

По его словам, ставка была сделана только на одну модель легкого самолета, но ее так и не удалось получить. В Минпромторге утверждают, что самолет продолжают дорабатывать.

Однако, по мнению Николаева, для такой большой страны, как Россия, требуется разнообразие моделей самолетов. Необходимо снизить технические риски за счет конкуренции и диверсификации государственных вложений в разработку легких самолетов.

«"Байкал" — это девятиместный моноплан, похожий на Ан-2 с усовершенствованными характеристиками, но пока нет ни самолета, ни двигателя», — отметил эксперт.

Николаев предположил, что вскоре может быть восстановлен и модифицирован советский самолет Ан-2. Он будет использоваться для местных воздушных перевозок, а позже появятся и новые модели.