ПИК и «Росгосстрах»: 48% петербуржцев обращают внимание на приметы при покупке квартиры

Девелопер ПИК и страховая копания «Росгосстрах» провели опрос среди жителей Северной столицы. У граждан узнали, верят ли они в суеверия при покупке квартиры, сообщил « Вечерний Санкт-Петербург ».

Так, 48% респондентов заявили, что в данном вопросе приметы имеют для них важное значение. Кроме того, 22% указали на готовность отказаться от приобретения жилья из-за дурного поверья.

Согласно результатам исследования, 53% участников считают необходимым запускать первой в квартиру кошку. Еще 21% прикрепляют подкову над входом, добавила газета «Петербургский дневник».