ПИК и «Росгосстрах»: 48% петербуржцев обращают внимание на приметы при покупке квартиры
Девелопер ПИК и страховая копания «Росгосстрах» провели опрос среди жителей Северной столицы. У граждан узнали, верят ли они в суеверия при покупке квартиры, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».
Так, 48% респондентов заявили, что в данном вопросе приметы имеют для них важное значение. Кроме того, 22% указали на готовность отказаться от приобретения жилья из-за дурного поверья.
Согласно результатам исследования, 53% участников считают необходимым запускать первой в квартиру кошку. Еще 21% прикрепляют подкову над входом, добавила газета «Петербургский дневник».
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