PID: резкое отвращение к близкому человеку может быть связано с нарциссизмом

Американские психологи выяснили, почему у людей может внезапно возникнуть чувство отвращения к своему партнеру. Итоги исследования опубликовал журнал Personality and Individual Differences (PID), сообщили « Известия ».

В ходе эксперимента ученые собрали группу из 125 взрослых, которые ранее испытывали подобные эмоции, и попросили их наблюдать за поведением людей на видео в TikTok, информируя о любых чувствах неприятия.

Результаты показали, что женщины, часто испытывавшие отвращение в прошлом, склонны испытывать его и в повседневной жизни. Также была выявлена связь между неприязнью и нарциссизмом: личности, уверенные в собственной исключительности, склонны воспринимать определенные черты в других как недостатки.