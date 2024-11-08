Пианист Дунаевский заявил, что современные технологии никак не влияют на театр

Театр не меняется на протяжении многих десятилетий и даже столетий, поэтому цифровизация и современные технологии не способны повлиять на этот вид искусства. Таким мнением поделился с НСН композитор, пианист, народный артист РФ Максим Дунаевский.

По его словам, большинству всегда видится больше изменений, чем есть на самом деле. Артист вспомнил слова Воланда из романа «Мастер и Маргарита» о том, что все остается прежним, разве что квартирный вопрос портит людей.

Дунаевский добавил, что все новшества никак не отражаются на театре. Да, технологии не стоят на месте, но когда-то и колесо дало большой прогресс человечеству. Однако театр остался неизменным.