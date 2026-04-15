Певица Жасмин и RT оказали помощь женщине, пострадавшей от потопа в Дагестане

В Дагестане после сильного потопа многие люди остались без дома, среди них — бухгалтер Мадина, которая одна воспитывает двоих детей и заботится о пожилой матери. RT и певица Жасмин оказали помощь женщине.

Из-за паводка Мадина и ее семья лишились дома и нажитого имущества. Общий семейный доход составляет около 40 тысяч рублей в месяц.

«За какие-то считаные часы смело все, что нажито годами. У нас был большой забор, большие двери. Дверь просто унесло», — рассказала потерпевшая.

Певица Жасмин, которой RT передал информацию о случившемся, купила семье одежду и стиральную машину. Кроме того, артистка оплатит временное съемное жилье.