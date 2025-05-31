Певица Цыганова поддержала идею со снижением налогов для крепких семей

Известная исполнительница Вика Цыганова высказалась в пользу уменьшения налоговой нагрузки на пары, состоящие в браке продолжительное время. Свою позицию артистка озвучила в интервью Life.ru .

«Конечно, пусть понижают налоги для пар, кто давно в браке. Если люди живут в крепкой семье, то традиции, возможно, тоже должны быть хоть как-то отмечены, привилегированы», — заявила звезда.

Она напомнила, что и сама прожила в счастливых отношениях 40 лет. По словам певицы, традиционные семейные ценности должны поддерживаться государством. В заключение Цыганова выразила позитивное отношение к инициативе, отметив ее актуальность для пенсионеров.