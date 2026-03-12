Певица Юта даст юбилейный концерт в Кремле 25 марта

Заслуженная артистка России Юта даст юбилейный концерт в Государственном Кремлевском Дворце 25 марта. Певица и автор-исполнитель отметит 25-летие творческой деятельности и исполнит 25 песен в сопровождении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

За 25 лет Юта выпустила 12 сольных альбомов и стала автором музыки к 40 фильмам и сериалам. Ее песни «Хмель и солод», «Жили-были», «Любимый мой» знает несколько поколений россиян. Некоторые песни стали символом поддержки бойцов СВО. Так, «За жизнь» уже получила негласный статус гимна спецоперации.

Юта давала концерты в госпиталях, воинских частях и на передовой, за что получила медали «За честь и мужество», «Милосердие и помощь», «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику СВО».