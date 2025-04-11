Певица Ханна: детям нельзя позволять слишком много, чтобы они не выросли безответственными

Певица Ханна, воспитывающая двух дочерей — шестилетнюю Адриану и двухлетнюю Камиллу, поделилась в социальных сетях своим подходом к наказанию детей за плохое поведение. Ее слова привел сайт kp.ru .

Артистка старается не прибегать к крикам, предпочитая проводить беседы и применять другие методы воздействия, вплоть до лишения удовольствий.

Ханна подчеркнула важность обсуждения возможных наказаний заранее. По ее словам, детям нельзя позволять слишком много, чтобы они не выросли самодовольными и безответственными.