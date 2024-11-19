Певица Елена Север: женщины интуитивно чувствуют, когда мужчины к ним охладевают

Каждая женщина на уровне интуиции ощущает, когда мужчина перестает ее любить. Об этом рассказала певица и телеведущая Елена Север в интервью Пятому каналу .

По ее словам, если чувства партнера охладели, в отношениях появляется вранье, изворотливость и, в конечном счете, предательство. Это указывает на то, что человек разлюбил и перестал ценить свою вторую половинку, пишет kp.ru.

Однако эти качества могут быть по умолчанию присущи некоторым людям. Рано или поздно любая женщина начинает понимать, что к ней относятся не так, как она этого заслуживает, резюмировала знаменитость.