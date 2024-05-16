Певец Владимир Пресняков заявил, что хотел бы выступить на «Нашествии» | 360°

Общество 16 мая 2024, 13:52 Певец Владимир Пресняков заявил, что хотел бы выступить на «Нашествии»

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Певец и композитор Владимир Пресняков заявил, что с большой радостью выступил бы на фестивале «Нашествие». Об этом он рассказал ИА НСН.

По словам музыканта, он давно знаком с фестивалем и очень любит его. Пресняков отметил, что проблема может быть только в технической составляющей.

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«„Нашествие“ — это классный фестиваль, здесь самое главное — организация и технический райдер, не все фестивали это выдерживают», — отметил певец.

Он также поделился планами на летний отдых. Пресняков с семьей проведет отпуск в Турции.

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