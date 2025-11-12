Певец и заслуженный артист Альберт Нуруллович в интервью проекту «Культурный дневник» поделился воспоминаниями о своем детстве и взглядах на жизнь. Он подчеркнул, что родился через три года после окончания Великой Отечественной войны и рос в большой семье, состоящей из родителей и семерых детей, включая приемных братьев и сестер, написал «Петербургский дневник» .

Нуруллович отметил, что детство было непростым, но счастливым, благодаря дружбе и взаимопомощи в семье. Он подчеркнул, что мать играла ключевую роль в воспитании детей, сумев объединить семью и создать теплую атмосферу.

Певец также рассказал о своем восприятии счастья, подчеркнув, что главное — чувствовать нужность и значимость для других людей. Он выразил радость от того, что зрители ждут его выступлений и дарят ему аплодисменты, что доставляет ему величайшее удовлетворение.

Нуруллович завершил интервью мечтами о длительном пребывании на сцене и желании радовать себя, Бога и зрителей своим творчеством.