«Петрович»: половина россиян планирует обновить ремонт в квартире через несколько лет после окончания

Согласно исследованию СТД «Петрович», почти каждый второй россиянин начинает задумываться об обновлении квартиры в первые пять лет после ремонта. При этом большинство рассчитывают сохранить первоначальный вид жилья минимум на шесть лет, сообщил сайт «Известия» .

Чаще всего после ремонта россияне готовы менять отделку стен, мебель и сантехнику. Освежить стены в первую очередь хотели бы 24% участников исследования, заменить мебель — 17%, а обновить сантехнику и оборудование ванной комнаты — 16%.

Желание изменить интерьер появляется у многих задолго до следующего полноценного ремонта. У 35% опрошенных мысли об обновлении возникают через 3–5 лет после завершения работ, у 27% — через 6–8 лет, а у 11% — уже через один-два года.

Если масштабные работы не требуются, россияне чаще выбирают локальные изменения. Обновить освещение готовы 24% опрошенных, заменить текстиль и декор — 21%, а изменить отдельные элементы отделки, например плинтусы, молдинги или фурнитуру, — 16%.