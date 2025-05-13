Петростат: 115 тысяч рублей — средняя зарплата петербуржцев в феврале 2025 года

Специалисты Петростата обнародовали данные о средней зарплате в Северной столице. В феврале 2025 года она составила 115 тысяч рублей, сообщила Neva.Toda со ссылкой на портал Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти.

Для сравнения, в Ленинградской области средняя заработная плата в феврале составила 85,7 тысячи рублей. Реальные зарплаты в регионе выросли на 6,5% по сравнению с прошлым годом, а в Санкт-Петербурге снизились на 0,3%, добавил «ФедералПресс».

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