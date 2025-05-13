Специалисты Петростата обнародовали данные о средней зарплате в Северной столице. В феврале 2025 года она составила 115 тысяч рублей, сообщила Neva.Toda со ссылкой на портал Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти.