«Петроград»: жители Санкт-Петербурга стали чаще покупать антидепрессанты

Жители Санкт-Петербурга все чаще обращаются к покупке антидепрессантов. В 2024 году продажи таких препаратов в городе увеличились на 22% по сравнению с предыдущим годом. Об этом написал «Петроград» .

На долю Петербурга приходится 7,5% российского рынка по числу проданных упаковок антидепрессантов и 9,3% — по объему продаж в денежном эквиваленте. Рост спроса на данные лекарства отмечается уже несколько лет подряд. Например, в 2023 году продажи выросли на 15% в упаковках и на 17% в рублях. В январе 2025 года продажи увеличились на 13,3% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Специалисты называют несколько факторов, влияющих на увеличение спроса: экономические кризисы, частые стрессовые ситуации, изменения в образе жизни после пандемии, возросшее доверие пациентов к врачам.