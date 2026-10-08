Petrograd назвал пять мест для осенних прогулок в Петербурге

Сайт Petrograd составил список из пяти парков Санкт-Петербурга, которые лучше всего подходят для прогулок осенью.

В перечень вошел Парк 300-летия Санкт-Петербурга с видами на Финский залив и Лахта Центр. Также в список включили Александровский парк в Царском Селе с Китайской деревней и регулярным садом, а также ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове, где с сентября открыт свободный вход.

Кроме того, для отдыха порекомендовали Екатерингоф в Адмиралтейском районе с ротондой у пруда и Удельный парк на севере города, привлекающий большим массивом лиственных деревьев.