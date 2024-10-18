«Петроград»: детские площадки в Петербурге оснастят видеонаблюдением

В Санкт-Петербурге детские площадки планируют оснастить видеонаблюдением для обеспечения безопасности и комфорта детей. Об этом рассказали «Петрограду» в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города.

Сейчас специалисты проводят инвентаризацию всех площадок, чтобы определить их состояние и необходимые работы. Помимо камер видеонаблюдения, на всех площадках появится современное освещение.

Специальная система «ОГС», по информации ГАТИ, позволит получить точное представление о количестве площадок и их состоянии.