«Петроград»: детские площадки в Петербурге оснастят видеонаблюдением

В Санкт-Петербурге детские площадки планируют оснастить видеонаблюдением для обеспечения безопасности и комфорта детей. Об этом рассказали «Петрограду» в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города.
Сейчас специалисты проводят инвентаризацию всех площадок, чтобы определить их состояние и необходимые работы. Помимо камер видеонаблюдения, на всех площадках появится современное освещение.
Специальная система «ОГС», по информации ГАТИ, позволит получить точное представление о количестве площадок и их состоянии.
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