«Петроград»: 52% петербуржцев считают IT-специалистов самыми престижными работниками

Более 50% жителей Петербурга считают IT-специалистов самыми престижными работниками. Об этом написал «Петроград» , ссылаясь на результаты опроса сервиса по поиску работы.

Далее жители города на Неве вспомнили ученых. Они в списке престижных профессий заняли второе место с результатом в 46%. Около 35% петербуржцев назвали престижной работу инженеров.

Среди рабочих профессий наиболее престижными профессиями опрошенные отмечали операторов станков, геодезистов и сварщиков.