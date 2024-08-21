«Петроград»: 52% петербуржцев считают IT-специалистов самыми престижными работниками

Более 50% жителей Петербурга считают IT-специалистов самыми престижными работниками. Об этом написал «Петроград», ссылаясь на результаты опроса сервиса по поиску работы.

Далее жители города на Неве вспомнили ученых. Они в списке престижных профессий заняли второе место с результатом в 46%. Около 35% петербуржцев назвали престижной работу инженеров.

Среди рабочих профессий наиболее престижными профессиями опрошенные отмечали операторов станков, геодезистов и сварщиков.

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