«Петроград»: 52% петербуржцев считают IT-специалистов самыми престижными работниками
Более 50% жителей Петербурга считают IT-специалистов самыми престижными работниками. Об этом написал «Петроград», ссылаясь на результаты опроса сервиса по поиску работы.
Далее жители города на Неве вспомнили ученых. Они в списке престижных профессий заняли второе место с результатом в 46%. Около 35% петербуржцев назвали престижной работу инженеров.
Среди рабочих профессий наиболее престижными профессиями опрошенные отмечали операторов станков, геодезистов и сварщиков.
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