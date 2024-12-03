Петиция с требованием переименовать Американские мосты в Петербурге появилась в Сети

Пользователи интернета опубликовали на популярном сайте петицию с требованием переименовать Американские железнодорожные мосты в Петербурге. Об этом сообщило СМИ .

По мнению автора петиции, мостам нужно вернуть историческое название из-за недружественной политики США в отношении России. Он также подчеркивает, что называться Американскими они стали не так давно — всего лишь с 2008 года.

До этого переправа, возведенная в 40-х годах позапрошлого столетия, носила название Николаевский железнодорожный мост. Именно его автор петиции и призывает вернуть петербургской конструкции.