Петиция с требованием переименовать Американские мосты в Петербурге появилась в Сети

Пользователи интернета опубликовали на популярном сайте петицию с требованием переименовать Американские железнодорожные мосты в Петербурге. Об этом сообщило СМИ.

По мнению автора петиции, мостам нужно вернуть историческое название из-за недружественной политики США в отношении России. Он также подчеркивает, что называться Американскими они стали не так давно — всего лишь с 2008 года.

До этого переправа, возведенная в 40-х годах позапрошлого столетия, носила название Николаевский железнодорожный мост. Именно его автор петиции и призывает вернуть петербургской конструкции.

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