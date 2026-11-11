Петербуржцы смогут сдать старые батарейки и ртутные термометры

В Петербурге на этой неделе передвижной пункт приема опасных отходов побывает в 15 районах города. График остановок опубликовал комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, пишет «Петроград» .

В экомобиль можно принести люминесцентные и светодиодные лампы, батарейки, аккумуляторы, ртуть и ртутные термометры. Также принимаются автомобильные шины, отработанные масла, просроченные лекарства и бытовая химия с истекшим сроком годности.

Кроме того, пункт принимает старую бытовую, электронную и компьютерную технику, если она не относится к крупногабаритной. На утилизацию можно передать лаки, краски, старые противогазы и их комплектующие.

Собранные отходы направят на обезвреживание и утилизацию.