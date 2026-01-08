Петербуржцы смогут сдать новогодние ели в экопункты и эконоцентры

Жители Санкт-Петербурга смогут принять участие в акции «Елки, палки и щепа» и сдать свои новогодние деревья 17 и 18 января 2026 года. В 15 районах города будут работать специальные экопункты и эконоцентры. Об этом сообщила Neva.Today .

По сообщению пресс-службы комитета по природопользованию Петербурга, собранные елки заберут с контейнерных площадок и отвезут на комплекс «Волхонка». Важно отметить, что деревья нужно класть только в контейнеры для крупногабаритных отходов (КГО) и предварительно снять с них мишуру и украшения.

Переработанная щепа будет использована для подстилки в конюшнях и приютах. Акция продлится до 9 февраля.