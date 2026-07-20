Петербуржцы поспорили о шортах и топах в историческом центре города

Жители Петербурга и эксперты по-разному оценили шорты, майки и топы в историческом центре города. Одни говорят об уважении к месту и негласном дресс-коде, другие напоминают о комфорте в жару, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов заметил, что одежда в Петербурге должна быть уместной и не разрушать атмосферу исторических мест. По его мнению, пляжный вид рядом с Новым Эрмитажем, Исаакиевским собором, Пискаревским мемориалом, Спасом на Крови и Петропавловской крепостью выглядит неуважительно.

Смирнов привел в пример открытие выставки в Петергофе, где большинство гостей были одеты подчеркнуто официально, но часть посетителей пришла в шортах. Он считает, что в подобных пространствах такой контраст особенно заметен. Отдельно он напомнил и о петербургской погоде: с похолоданием и дождями легкая одежда вскоре станет менее актуальной.

Стилист, бывший руководитель команды стилистов программы «Модный приговор» Алексей Сухарев сказал, что все зависит от ситуации и чувства уместности. Он отметил, что в городе есть формальные дресс-коды для работы, театров и официальных мероприятий, но на улицах человек сам решает, насколько его одежда уместна.

Сухарев добавил, что легкая одежда помогает переносить жару и снижает риск перегрева. По его словам, бермуды подходят для города, а вопросы возникают скорее к слишком коротким шортам.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил жестче. Он призвал напоминать гостям города о правилах приличия и допустил общественное порицание, но высказался против административных наказаний.