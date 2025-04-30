Петербуржцы поддержали идею самозапрета на азартные игры

В Госдуме предложили ввести механизм «Стопазарт», с помощью которого граждане смогут ограничивать свое участие в азартных играх. Петербуржцам будет доступна возможность внести себя в реестр самозапрета, действие которого может быть установлено на срок от трех месяцев до пожизненного, написал сайт peterburg2.ru .

В список также будут включены должники с просрочкой по кредитам и другим платежам более трех месяцев — до погашения задолженности.

По результатам опроса SuperJob, 45% жителей Санкт-Петербурга полностью поддерживают инициативу. При этом 20% опрошенных высказались за добровольный самозапрет, а 5% выступили за ограничение участия в азартных играх только для неплательщиков.

Отмечается, что одобрение идеи выше среди людей с меньшим доходом: 58% респондентов с доходом до 50 тысяч рублей полностью поддерживают механизм, в то время как среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, этот показатель составляет 50%.