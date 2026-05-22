Петербуржцы очистят почти 70 гектаров от борщевика

В Санкт-Петербурге продолжается активная борьба с борщевиком, особенно в Колпинском, Красносельском, Красногвардейском и Невском районах. Специалисты ставят перед собой задачу освободить от сорняка около 70 гектаров территории, написала Neva.Today .

Жители города активно информируют власти о местах распространения борщевика, после чего специалисты отправляются на участки для борьбы с ним. В парке Полежаевский сотрудники СПП «Красносельское» применили различные методы уничтожения сорняка, включая мульчирование (перепахивание верхнего слоя земли), как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Сезон борьбы с борщевиком начался еще в апреле, во время субботника с участием активистов и экспертов. Сейчас внимание уделяется берегам Дудергофского канала, где уже заметен прогресс. Специалисты пока что сосредоточены на ручном выкапывании, так как использование техники пока не требуется.