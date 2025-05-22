Петербуржцы нарядились в костюмы и отправились в «Зеленый заплыв»

Старт XI Международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге отметили «Зеленым заплывом» на сапах. На набережной на Васильевском острове собрались около 300 человек, часть из них порадовала зрителей яркими костюмами.

Мероприятие организовала ППК «Российский экологический оператор» при поддержке Совета Федерации и правительства. На нем участники совершат заплыв по реке на сапах.

«Сап-доски очень популярны, известны среди жителей Санкт-Петербурга. Это мероприятие тому подтверждение. РЭО уделяет большое внимание экологическому просвещению. Стараемся делать это в понятной и доступной для людей форме», — рассказала генеральный директор ППК Ирина Тарасова.

Чтобы привлечь внимание людей к важному вопросу, активисты ярко наряжаются. Например, участница Юлия три месяца шила наряд Царевны-лягушки. Она вдохновилась русскими народными сказками.

Еще одна участница — Александра — пришла на заплыв со своим корги по кличке Персик.

Перед стартом участники сделали ритмичную разминку на воде, чтобы согреться в ветреную погоду. Для настройки атмосферы позвали барабанщиков. В заплыве приняли участие около 300 человек.

Маршрут проходит по реке Смоленке. Соревноваться на скорость никто не собирается. Главная цель мероприятия — привлечь внимание к вопросу экологии.

Семикилометровую дистанцию участники проплыли за два часа. Людей с самыми креативными костюмами наградили на финише.