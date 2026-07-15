Петербуржцы добились охраны дома Романова в Ушково как культурного наследия

По просьбам жителей Санкт-Петербурга дача потомственного дворянина Николая Романова в поселке Ушково будет включена в перечень объектов культурного наследия. Губернатор Александр Беглов подчеркнул значимость таких загородных построек для истории и культуры города, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Дом признан образцом деревянного зодчества и дачной архитектуры эпохи модерна. Сейчас здание находится под охраной государства и проходит государственную экспертизу, в ходе которой устанавливают автора проекта.

Участок, на котором стоит дом, в начале XX века назывался усадьба Клавдино. Он был приобретен Николаем Романовым, сотрудником петербургской городской управы. Первый хозяин жил в доме до 1917 года. Сейчас в здании располагается частная школа.

Всего в Санкт-Петербурге 280 памятников деревянной архитектуры имеют статус объектов культурного наследия.